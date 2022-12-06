

القاهرة - محمد صلاح



أكد الفنان هشام عاشور أن الصدفة هي التي جمعته للعمل مع زوجته الفنانة نيللي كريم في مسلسلها الجديد «روز وليلى»، المقرر عرضه عبر منصة «شاهد» الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن 10 حلقات، بعد أن كان قد أعلن سابقا عدم اعتزامه العمل مع زوجته في عمل فني واحد الا انه تراجع سريعا.



وأكد عاشور أنه استمتع بالعمل مع المخرج البريطاني أدريان شيرجول لأنه احترافي في عمله ومميز في تحضيرات المسلسل ويركز في أدق التفاصيل، خاصة أن أحداثه تدور في إطار كوميدي ممزوج بالأكشن، مشددا على سعادته بالتعاون مع زوجته الفنانة نيللي كريم.