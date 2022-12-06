عبدالكريم العبدالله



شكلت جمعية الجراحين الكويتية مجلس إدارتها الجديد.



وجاء التشكيل الجديد برئاسة د.شهاب اكروف، ود.سليمان المزيدي - نائبا للرئيس، ود.خالد الياقوت - أمينا للسر، ود.وضحة الياقوت - أمينا للصندوق، و7 أعضاء مجلس إدارة هم: د.أيوب دكسن ود.أحمد الفودري، ود.سعاد أبل ود.محسن الهاشمي، فضلا عن د.عبدالله البدر ود.ناصر النصف ود.طلال القعود.



وأعرب رئيس مجلس الإدارة د.شهاب اكروف عن شكره وامتنانه لزملائه أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مثنيا على ما حققوه من إنجازات خلال فترة قصيرة.



بدوره، قال أمين السر د.خالد الياقوت إن جمعية الجراحين الكويتية لن تدخر جهدا في تبني كل قضية تخص الأطباء الجراحين والمنتسبين إلى الجمعية والقيام بكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة القضايا الصحية والجسد الطبي في الكويت.