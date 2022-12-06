قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الجمعية مستمرة في دعم المبادرات الهندسية والبيئية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذا الدعم يرسخ دور المهندس الكويتي في خطط التنمية بمختلف المجالات، وتقديم خدمات تدعم المهنة والمهندس والمجتمع وتستثمر الخبرات المهنية وتتبنى البحث العلمي وتنقل وتستخدم التكنولوجيا الحديثة وتخلق بيئة تنموية آمنة.



جاء ذلك خلال ختام حفل توقيع مذكرة تفاهم مع مدير عام «ايكو» لحاضنات الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة جاسم العبوة مساء أمس الأول بمقر الجمعية وبحضور أمين السر م.فهد العتيبي وأمين السر المساعد م.حمود الهدية وعضو مجلس الإدارة م.علي محسني والمدير العام م.وليد المطوع ورئيس لجنة المعارض م.حسن جمعة.



وتهدف المذكرة إلى تحقيق تعاون مشترك وفعال بين جمعية المهندسين و«ايكو» لتعزيز تحقيق أهداف المحافظة على البيئة من خلال تبادل المعلومات والبرامج المشتركة لاتباع أفضل الوسائل الممكنة، بالإضافة إلى ترسيخ ودعم التعاون والتبادل المشترك بين الطرفين في المجالات المتنوعة ذات الصلة بالجوانب البيئية وتطبيقها.



ووفق المذكرة، فإن الطرفين سيقومان بعقد ندوات تنويرية مشتركة للحديث عن أهمية المحافظة على البيئة حاضرا ومستقبلا، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال إقامة ورش عمل مشتركة.



وسيعزز الطرفان نشر الثقافة البيئية من خلال التوجه إلى استخدام مواد صديقة للبيئة والتشجيع على استخدام هذه المواد على نطاق أوسع داخل الدولة، والعمل على تعميم الفعاليات التي يعتزم أي منهما تنظيمها وحث الأعضاء والجهات ذات العلاقة على المشاركة في هذه الفعاليات ذات الصلة، والتنسيق والتعاون لتوحيد المواقف والقرارات ذات الاهتمام المشترك بما لا يتعارض مع نطاق أعمالهما وتشكيل لجنة مشتركة تكون مهمتها إعداد آليات للأعمال المشتركة التي يتم اعتمادها من الطرفين.