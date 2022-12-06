بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي ان الوزارة والمجلس الاعلى للأسرة شاركا في افتتاح فعالية الاعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، لافتا الى أنها من أخطر القضايا السلبية التي تهدد امن وكيان الأسرة والمجتمع.



وقال السبيعي إن للمرأة دورا أساسيا ومكانة سامية في تطوير المجتمعات، وقد أصبح الاهتمام بقضيتها من القضايا الاساسية على المستوى العالمي، لافتا الى ان اهتمام الكويت بقضايا المرأة والفتاة يأتي ترسيخا لمبادئ الدستور، مبينا ان حمايتها على رأس الأولويات.



وبيـــن أن الكـويـــت اتخذت العديد من التدابير والتشريعات التي تكفل للمرأة والفتاة حقوقها القانونية والمجتمعية في جميع المجالات. شارك في الوفد الى جانب وكيل الوزارة مسلم السبيعي كل من مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف فوزية الملحم.