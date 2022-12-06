عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الوطنية، صرح وزير الصحة «رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية» د.أحمد العوضي، بأنه تمت المناقشة في الاجتماع الثاني والسبعين لمجلس أمناء المعهد المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2022، والذي انتهى بالموافقة على زيادة أعداد الأطباء المقبولين بمختلف تخصصات «البورد الكويتي»، مع تأكيد أهمية المحافظة على كفاءة وجودة المخرجات، وزيادة الاهتمام بسلامة وصحة المرضى. كما شهد الاجتماع أيضا الموافقة على زيادة المخصصات المالية للمدربين في مختلف البرامج التخصصية وبرامج الزمالات، وذلك تقديرا من مجلس الأمناء للجهود التي يبذلها الأطباء في التعليم والتدريب، والذي يسهم بدوره في تطوير المخرجات الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكويت. من جهتها، شكرت الجمعية الطبية وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه وإقراره للزيادة المالية لمدربي البرامج الطبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ورفع عدد مقاعد القبول في برامج البورد المختلفة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.



وقال رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة إن إقرار الزيادة المالية لمدربي البرامج التدريبية أصبح واقعا على يد وزير الصحة د.أحمد العوضي، خاصة أن المطالبات السابقة بالزيادة قوبلت بالرفض في عهد وزراء الصحة السابقين لأسباب غير منطقية، وأن ضعف المكافأة كان سببا رئيسيا في عزوف الأطباء المختصين عن المشاركة في التدريب والتي انعكست سلبا على أعداد المقبولين في البرامج التدريبية.