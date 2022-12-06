عبدالله قنيص



تمكن قطاع الأمن العام ممثلا بمديرية أمن محافظة حولي من ضبط مقيم آسيوي وبحوزته نحو 750 غراما من مخدر الماريغوانا.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن دورية تابعة لأمن حولي وخلال جولة لها في منطقة سلوى اشتبهت في وافد آسيوي، ولدى الطلب منه التوقف حاول الهرب، وعليه قامت الدورية بملاحقته وضبطه وعثر معه على مخدرات.



ووفقا لإفادة المصدر، فقد اعترف الآسيوي بأنه يقوم بوضع مواد مخدرة في أماكن متفرقة بقصد البيع، وقام بالإرشاد عن بعض الأماكن، وتم العثور على عدة اكياس متوسطة الحجم يوجد بداخلها مادة الماريغوانا. هذا، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.