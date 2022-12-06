

دارين العلي



سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس الاثنين زلزالا بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في منطقة المناقيش.



وقالت الشبكة في بيان صحافي لمعهد الأبحاث إن الزلزال حدث في تمام الساعة 10:51:22 صباحا بتوقيت الكويت وعلى عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض.



وأكد رئيس الشبكة د. عبدالله العنزي في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان الزلزال كان ضعيفا جدا وقلة من شعروا به في محيط منطقة الزلازال من بعض قطاعات القطاع النفطي.

وأوضح ان الدفاع المدني لم يبلغ عن أي بلاغات واردة اليه لحوادث نتجت عن الزلزال، مشيرا الى ان الزلزال كان على عمق كبير، وبالتالي لم يكن مؤثرا.



ولفت الى ان منطقة المناقيش عادة ما تتعرض للزلازل بين الحين والآخر وتكون على أعماق ما بين 3 و5 كيلومترات إلا ان زلزال اليوم كان على عمق 8 كيلووات، متوقعا عدم حدوث ارتدادات تذكر لهذا الزلزال وإذا ما حدثت ربما تكون أقل من درجة ومن الصعب تسجيلها.