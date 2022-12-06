بدأت أستراليا الاثنين في بناء شبكة واسعة من الهوائيات في مناطقها الريفية النائية، وهي حصتها من مشروع يقول مطوروه إنه سيصبح في النهاية أحد أقوى التلسكوبات الراديوية في العالم.

عند اكتمالها، ستشكل الهوائيات في أستراليا وشبكة من أطباق الأقمار الاصطناعية في جنوب أفريقيا، ما يسمى Square Kilometre Array - SKA، وهي أداة ضخمة تهدف إلى حل الألغاز حول تكوين النجوم والمجرات والحياة خارج كوكب الأرض. نشأت فكرة التلسكوب في أوائل التسعينيات، لكن المشروع تأخر جراء مشكلات مرتبطة بالتمويل ومناورات ديبلوماسية.



ووصف مدير عام مرصد SKA فيليب دايموند إطلاق مشروع البناء بأنه «بالغ الأهمية». ويضم كلا البلدين مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق النائية حيث تقل نسبة التشويش اللاسلكي، ما يوفر بيئة مثالية لمثل هذه التلسكوبات.



تم التخطيط لنشر أكثر من 130 ألف هوائي على شكل شجرة عيد الميلاد في غرب أستراليا، على الأراضي التقليدية لسكان واجاري الأصليين.



وأطـلـق عـلـى الـمـوقـع اســم



«Inyarrimanha Ilgari Bundara» أو «مشاركة السماء والنجوم».



وسيضم موقع جنوب أفريقيا ما يقرب من 200 طبق في منطقة كارو النائية.