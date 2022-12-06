

منصور السلطان



تمكنت قيادة المطلاع التابعة لمديرية أمن الجهراء صباح أمس من مداهمة مصنع للخمور المحلية في أحد مخيمات بر المطلاع يدار من قبل آسيويين.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن معلومات وردت إلى رجال أمن قيادة المطلاع تفيد بوجود مخيم في بر المطلاع يدار من قبل آسيويين كمصنع للخمور المحلية.

وأضاف المصدر: بعد مراقبة وبحث وتحر والتأكد من المعلومات تمت مداهمة المخيم وضبط آسيويين والعثور على مصنع مجهز بأدوات ومعدات خاصة لتصنيع الخمور بالإضافة إلى عدد يفوق الألف قنينة خمور محلية جاهزة للبيع بالإضافة إلى براميل وأحواض سباحة لتخزين الخمور.



وتابع: خلال التحقيق مع الآسيويين اعترفا بأنهما وضعا المخيم منذ شهر، وتم تجهيزه كمصنع للخمور إنتاجه اليومي يفوق الألف قنينة يتم بيعها على الشباب في جميع المناطق بسعر 10 دنانير للقنينة.



وبعد استكمال التحقيق تمت إحالتهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة.