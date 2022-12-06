ما الشركات المسؤولة عن عقود الصيانة المباشرة الخاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف المياه؟



وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، قال في مقدمته: نظرا لما يحصل في كل عام في فصل الشتاء حين هطول الأمطار وغرق بعض المناطق بسبب سوء الخطط في معالجة تصريف مياه الأمطار المسؤولة عنها وزارة الأشغال وفي علاقتها مع المقاولين عن عقود صيانة الطرق وشبكات التصريف، والحاجة إلى الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الوزارة في كل عام. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما استعدادات وزارة الاشغال لموسم الأمطار (2022/2023)، وما الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لتجنب غرق بعض المناطق في البلاد؟



2 ـ هل عولجت المشاكل الناتجة عن الأمطار التي حدثت مؤخرا مثل غرق جسر المنقف وطريق الغزالي ومدينة صباح الأحمد ومدينة صباح الناصر وغيرها؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية غرق هذه المناطق والأضرار المادية التي وقعت؟



3 ـ هل تمت إحالة موظفين وقياديين بالوزارة للتحقيق والمساءلة جراء غرق بعض المناطق في البلاد بمياه الأمطار خلال السنة الماضية (2021/2022)؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن نتائج لجنة التحقيق.



4 ـ ما الشركات المسؤولة عن عقود الصيانة المباشرة الخاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال بشأن مخالفات وتقصير المقاولين عما حدث مؤخرا من غرق بعض المناطق سابق الإشارة إليها؟



5 ـ هل عولجت حوادث تطاير الحصى وأغطية المناهيل؟