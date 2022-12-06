

أطلقت دار سك العملة الملكية في بريطانيا، عملات معدنية تحمل صورة هاري بوتر وصورة قطار «هوجورتس إكسبريس»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس الاثنين.



ويشار إلى أن عملة «هوجورتس إكسبريس» المميزة، هي أيضا العملة الفردية الأخيرة بقيمة 50 بنسا (0.61 دولار) التي تظهر فيها صورة الملكة إليزابيث الثانية على وجه العملة. وتشكل العملة جزءا من مجموعة أكبر من العملات التي تحيي ذكرى مرور 25 عاما على نشر رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» للكاتبة جيه كيه رولينج، لأول مرة في بريطانيا في عام 1997 عن طريق دار نشر «بلومزبري».