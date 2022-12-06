دارين العلي



اجتمعت لجنة اختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة امس برئاسة وكيل الوزارة المساعد مها العسعوسي حيث تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالأماكن الشاغرة في الوظائف الإشرافية.



وقالت مصادر مطلعة إن هذه اللجنة ستعمل على حصر وتحديد الوظائف الإشرافية الشاغرة واستقبال طلبات التعيين وإجراء الاختبارات وفق اللوائح والقوانين تمهيدا لتسكين الشواغر في الوزارة.



وأضافت أن هناك عددا كبيرا من الإدارات في الوزارة والتي تتم إدارتها بالتكليف أو الندب، مشيرة إلى أن التوجه هو لتسكين الشواغر بالأصالة لدفع عجلة العمل في الإدارات.