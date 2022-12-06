قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان مؤشرات خرائط الطقس تشير باستمرار إلى هبوب الرياح بين رياح شرقية ورياح جنوبية شرقية (بين رياح كوس ورياح كوس مطلعي) خفيفة السرعة لا تزيد سرعتها على 15 كلم/ساعة، ما يعني احتمال استمرار الطقس الغائم وسقوط امطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء.



وتوقع المرزوق سقوط زخات متفرقة من المطر واستمراريته طوال الليل بسبب استمرار هبوب الرياح الشرقية (الكوس) والتي رفعت درجات الحرارة فوق المعدل السنوي لهذه الفترة.



وأشار الى ان المنطقة دخلت تقريبا في فترة المربعانية الباردة والتي تنخفض فيها درجة الحرارة فجأة ودون سابق انذار، لذلك يجب اخذ الحذر خصوصا للأطفال بعدم لبسهم الملابس الصيفية من الآن، حيث من المتوقع انه من مساء الخميس او صباح الجمعة ان تتحول الرياح الى رياح تكون بين شمالية وشمالية غربية فتنقشع الغيوم عن السماء ويصبح الطقس مشمسا صحوا خاليا من الغيوم، ومن المحتمل أيضا ان تنخفض درجة الحرارة لتكون في النهار بين 19 و21 درجة مئوية وفي الليل بين 10 و12 مئوية.



وزاد: ستستمر الرياح الشمالية، وعليه تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بعد دخول المنطقة في فترة المربعانية الباردة، لذلك الحرص مطلوب في هذه الفترة، ولبس الملابس الشتوية، خصوصا في الليل، حيث من المحتمل ان تكون هذه الليلة ممطرة بمطر خفيف ومتقطع، ومن المحتمل ان يستمر حتى بعد ظهر الثلاثاء، وستنخفض درجة الحرارة اكثر بقليل وتكون في حدود 17 درجة مئوية، ولكن مع بداية الاسبوع تنخفض في النهار بشكل ملحوظ، وتكون نهايتها الكبرى بين 18 و20 مئوية، وفي الليل تكون نهايتها الصغرى بين 14 و16 مئوية، ودرجة الحرارة هذه هي اعلى من المعدل العام السنوي الذي تكون نهايته الصغرى بين 8 و12 مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة السرعة تكون سرعتها بين 4 و8 كلم/ ساعة سيكون الجو بعدها صحوا وخاليا من الغيوم حتى مساء الثلاثاء 13 الجاري.