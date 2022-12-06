

ترأس وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية، الشيخ سالم العبدالله اجتماع «مجلس الأمناء» للعام 2022 في دورته الثامنة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال الأمن الغذائي.



وتناول الاجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها وبحث الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات التي تعمل في أفريقيا نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي التعليم والصحة والأمن الغذائي.



وتعتبر جائزة السميط للتنمية الأفريقية مبادرة من أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه) والتي أعلن عنها في أعمال القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي استضافتها الكويت في نوفمبر 2013 لدعم تنمية الدول الأفريقية وتكريما وتخليدا لإرث المرحوم بإذن الله تعالى د.عبدالرحمن السميط.



وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد أو المؤسسات العاملة في المجالات الثلاثة للجائزة (الأمن الغذائي ـ الصحة ـ التعليم).



كما أن مجلس أمناء جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية والمكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة يشرف على جميع الإجراءات وآليات العمل المعنية بالجائزة، في حين تقدم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدعم اللوجستي والإداري.



ويضم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية كلا من: المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني، ومساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية د.جواد محجور، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا ورئيس معهد غانا للطاقة النووية ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.كواكو أنينغ، ورئيس علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» د.أسمهان الوافي، والرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» بيل غيتس، والمدير التنفيذي في مؤسسة «موإبراهيم» والأمين العام المساعد والإقليمي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإفريقيا د.عبدولي جنه، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل.