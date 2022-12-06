

أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد اليوم الاثنين بالعلاقات الثنائية بين الكويت وتايلند على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والصحية.



وأكد الحمد، في تصريح صحافي على هامش حفل استقبال أقامته السفارة التايلندية لدى البلاد بمناسبة عيدها الوطني، حرص الجانبين دائما على تطوير هذه العلاقة وايجاد فرص شراكة أكبر على كل الاصعدة.



وأوضح أن الكويت وبتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله تسعى بجهود مستمرة لمزيد من التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وايجاد فرص استثمارية للكويت سواء في الداخل أو الخارج.



من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة واتاناشاي نيراندون بالعلاقات الثنائية بين الكويت وتايلند، مشيرا الى أن العلاقات الديبلوماسية بين البلدين انطلقت منذ عام 1963 ما يجعل العام المقبل علامة جديدة فارقة في الذكرى الـ 60 لهذه العلاقات.



وذكر نيراندون أن بلاده والكويت تتمتعان بعلاقات ثنائية ودية في جميع المجالات بدءا من التجارة والاستثمار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والزراعة إلى التأشيرات والمسائل القنصلية.