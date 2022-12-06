ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء يوم الاثنين الماضي أن مختبر استكشاف الفضاء السحيق بالصين، والذي دخل طور التشغيل في يونيو هذا العام، يستقطب أفضل المواهب من أنحاء العالم.

وهناك قرابة 100 وظيفة متاحة لعلماء إستراتيجيين وأكفاء بارزين ومواهب شابة من داخل البلاد وخارجها.

ويقع مقر المختبر، الذي تم تأسيسه بشكل مشترك من قبل الهيئة المذكورة ومقاطعة آنهوي بشرقي الصين وجامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي، وله فرع في بكين. ومنذ تأسيسه، قام المختبر ببحوث علمية وتكنولوجية تركز على مشروعات وطنية رئيسية في مجال استكشاف الفضاء السحيق.

ويهدف المختبر إلى تعزيز التنمية على المدى الطويل لاستكشاف الفضاء السحيق المتعلق بالقمر والكواكب والكويكبات وحافة النظام الشمسي.

وفي وقت سابق قال تشانغ كه جيان، رئيس الهيئة، إنه ينبغي بذل جهود لبناء نمط جديد للتعاون العالمي والمحلي، وخلق منصة دولية للابتكار وتوسيع شركاء الصين في استكشاف الفضاء./