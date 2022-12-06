سجلت قيمة صادرات الأغذية اليابانية رقما قياسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام، بعد أن عزز الرقم، تراجع قيمة الين الياباني وتعافي الطلب بنشاط المطاعم على مستوى العالم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن صادرات المنتجات الزراعية والسمكية والغابات في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر بلغت 12ر1 تريليون ين، أي أكثر من 8 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 3ر15% بالين الياباني عن الفترة نفسها من لعام الماضي.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى زيادة الصادرات السنوية، إلى تريليوني ين أو حوالي 15 مليار دولار بحلول عام .2025

ويعتزم المسؤولون شن حملة صارمة على الاستخدام غير القانوني للمنتجات الزراعية في الخارج، عبر مراقبة التراخيص لزراعة محاصيل معينة.