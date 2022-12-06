توصل باحثون في كلية الطب بجامعة "تافتس" بمدينة بوسطن الأمريكية إلى أن تناول كبار السن لكميات صغيرة جدا من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التفاح والتوت والشاي، يجعلهم أكثر عرضة بمرتين إلى أربع مرات للإصابة بمرض الألزهايمر والخرف المرتبط به.

وقد فحص الباحثون 2800 شخص تخطت أعمارهم الخمسين عامًا، والعلاقة طويلة الأمد بين تناول الأطعمة التي تحتوى على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة -وهي مواد طبيعية موجودة في النباتات- وخطر الإصابة بمرض الألزهايمر والخرف المرتبط به.

ووجد الفريق البحثي أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع بنسبة الضعف إلى 4 أضعاف عند انخفاض استهلاك 3 أنواع من مضادات الأكسدة؛ وهي "الفلافونويد" المتواجد في التفاح والتوت والكمثرى والشاي، ومركب "الإنثوسيانين" المتواجد في العنب البري والفراولة، وبوليمرات الفلافونويد الموجود في التفاح والكمثرى والشاي.

وتقدم الدراسة الحالية صورة عن كيفية ارتباط النظام الغذائي بمرور الوقت بالتدهور المعرفي للشخص، ويمثل اتباع نظام غذائي صحي أحد العوامل المهمة في الوقاية من مرض الألزهايمر.

وقال الفريق البحثي إن تحسين مستويات مضادات الأكسدة لا يحتاج للكثير؛ إذ يكفي كوبًا من الشاي يوميا أو بعض التوت مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.