أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة ارتفع خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 1% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

جاء الارتفاع الأكثر من المتوقع للطلب مدفوعا بارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1ر1% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي. كما ارتفع الطلب على معدات النقل بنسبة 2ر2% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع حجم تسليمات السلع المصنعة بنسبة 1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال الفترة نفسها.