أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات نظام إنجاز عقود العمل، دون تدخل بشري. ويأتي ذلك في إطار "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" التي تسعى لجعل الإمارات رائدة عالميا في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

وأعلنت الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ( وام) ، إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة آلية خلال أول يومين من إطلاق النظام الجديد، شملت إصدار وتجديد عقود عمل، حيث يتم اعتماد المعاملة بعد التعرف على وجود توقيع الطرفين.

ويتميز النظام الجديد، الذي يستخدم تقنيات لمعالجة الصور والتحقق منها بسرعة إنجاز المعاملات والتي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.

وكانت حكومة الإمارات أطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الاستراتيجية المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.