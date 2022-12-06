أعلنت الحكومة اليابانية، إنها ستبحث حالات إساءة معاملة الأطفال في دور الحضانة بأنحاء البلاد، وكيفية تعامل البلديات معها، وذلك في أعقاب اعتقال ثلاثة من معلمي الحضانة بوسط البلاد بتهمة إساءة معاملة الأطفال الصغار.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو قوله في مؤتمر صحفي إن قضية دار الحضانة في مدينة سوسونو بمحافظة شيزوكا، والتي سلطت الضوء أيضا على تأخر المسؤولين المحليين في الكشف عنها، وما تردد عن تستر مدير الحضانة، "مؤسفة للغاية... وما كان ينبغي لذلك أن يحدث".

وكانت الشرطة ألقت القبض على المعلمين الثلاثة يوم الأحد الماضي للاشتباه في إساءة معاملتهم للأطفال خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، مثل ضرب الأطفال الصغار وتعليقهم من أرجلهم .

واتهم عمدة سوسونو مدير الحضانة بالتستر على سوء المعاملة، مشتبها في أنه أجبر جميع معلمي المدرسة على كتابة قسم للحفاظ على سرية إساءة السلوك، كما تعمد تأخير الإعلان عن الحادث لأولياء أمور الأطفال.

وقال مصدر مقرب من إدارة المدينة إن مدير الحضانة عزف أيضا عن إبلاغ سلطات المدينة، أو الشرطة، رغم أن أحد الأشخاص أخطره عن المخالفات بشأن الإساءة التي ارتكبها هو والمعلمان الآخران من حزيران/يونيو وحتى تموز/ يوليو الماضيين.

وفي الوقت نفسه، تعرضت حكومة المقاطعة للانتقاد بسبب بطء استجابتها حيث كشفت عن القضية الأسبوع الماضي فقط، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تلقيها معلومات في هذا الشأن، في منتصف آب/أغسطس الماضي.