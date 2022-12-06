أكد الدكتور وائل كعوش استشاري جراحة العظام رئيس مجلس إدارة شركه سلام للرعاية المنزلية ، أن مؤتمر" سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية " الذي تقيمه شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة بفندق كراون بلازا بجدة في السادس من ديسمبر الجاري سيسهم في إثراء الساحة الطبية من خلال مشاركة الخبراء والمختصين بـ 48 بحثاً وورقة عمل تبحث مختلف المواضيع تتصدرها الرعاية الصحية المنزلية بهدف

تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم من خلال برامج الرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية.

وقال إن المؤتمر الذي ينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC" يحظى بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية الذين يناقشون على مدى ثلاثة أيام كل المستجدات في مجال الرعاية الصحية المنزلية والخروج بتوصيات تثري الساحة الطبية مما ينعكس أثره إيجابًا في خدمة المرضى.

وأردف: تعقيبًا على النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر الدولي الأول للرعاية الصحية المنزلية في العام الماضي بمشاركات غفيرة من المهتمين في الرعاية الصحية المنزلية والمهتمين بتقديم الخدمات الصحية وتحسينها وجودتها وما تمخض عليه ذلك المؤتمر من توصيات ساهمت في دفع عجلة الرعاية الصحية المنزلية من خلال دعم المؤسسات المعنية بتبني بعض الأفكار الجديدة واعتماد بعض المنهجيات ، بجانب اعتماد خدمات صحية جديدة تقدم خلال منظومة الرعاية المنزلية ، لذا يأتي مؤتمرنا الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية ليكمل نجاحات ما سجله وشهده مؤتمر العام الماضي.

ويواصل رئيس مجلس إدارة شركه سلام للرعاية المنزلية قائلاً : إن المؤتمر الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية يأتي هذا العام تحت شعار "الرعاية الطبية المنزلية، دعم التحول .. وتشكيل المستقبل .." لمواكبة الخطط والأهداف المرسومة لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وليؤكد رسالة شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية في تحقيق هذا الشعار، وحرصها على إبراز أهمية الرعاية الصحية المنزلية، خاصة بعد ما تحقق من نجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تلك الجهود الحثيثة للعاملين والقائمين على الشركة، حيث تكلل بصناعة نموذج متكامل للرعاية الصحية المنزلية يُلبي احتياجات المرضى على أعلى مستويات، تُوجت بحصول سلام على شهادة اعتماد الجودة من الـ JCI كأول شركة متخصصة ومستقلة تحصل على هذه التصنيف، حتى أضحت نموذجاً رائداً في الطب المنزلي في بلادنا الغالية.

وثمن د.كعوش مشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات العلمية والطبية من داخل المملكة وخارجها وفي مقدمتها مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى المنظمة الدولية لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط لطب الأسرة والمجتمع "أونكا" والملتقى الصحي السعودي الهندي وغيرهم، موضحاً بأن مشاركة هذه الهيئات والمنظمات العلمية والصحية ستسهم بدور كبير في إثراء ساحة النقاش وتبادل الآراء بالمؤتمر .

ونوه د.كعوش في ختام حديثه بحرص اللجنة المنظمة على بث المؤتمر مباشرة من موقع الحدث عبر المنصة الالكترونية لملتقى الخبرات بهدف إتاحة الفرصة للمسجلين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها لحضور جميع جلسات المؤتمر والاستفادة من المحاضرات المقدمة فيها وبالتالي تمكينهم من الحصول على الساعات العلمية والشهادات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.