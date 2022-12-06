أنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر" سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية " الذي تقيمه شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة وينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC" بفندق كراون بلازا بجدة ، وذلك وسط حضور كبير ومتميز من الكوادر الطبية والمسؤولين يتقدمهم القنصل الهندي في جدة معالي الأستاذ محمد شاهد عالم .

وأستهل المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم ، وتلى ذلك كلمة للدكتورة إزدهار عبدالسلام المدني رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر والتي أكدت على تميز أوراق العمل المشاركة في المؤتمر وتتناول المستجدات في كل ما يتعلق عن الرعاية الصحية المنزلية.

وبعد ذلك القى المشرف على فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة الدكتور سامي عيد كلمة قال فيها:

إن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى التي أقيمت في العام الماضي قد شجعت القائمين على الجمعية مع زملائنا في شركة “سلام” على الاستمرار في تنظيم المؤتمر بشكل سنوي مع العمل الدؤوب على تطويره والارتقاء بأعماله وبرامجه ليواكب جميع الأهداف والتطلعات المرسومة له والرامية إلى تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم من خلال برامج الرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية.

وتابع د.عيد : أن هذه النسخة من المؤتمر تحظى بدعم ومشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات العلمية والطبية من داخل المملكة وخارجها وفي مقدمتها مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي ، بالإضافة إلى المنظمة الدولية لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط لطب الأسرة والمجتمع “أونكا” ، والملتقى الصحي السعودي الهندي ، وغيرهم ومن المؤكد بأن مشاركة هذه الهيئات والمنظمات العلمية والصحية ستسهم بدور كبير في إثراء ساحة النقاش بالمؤتمر الذي سيطرح أكثر من 48 بحثاً وورقة عمل طوال فترة إقامته .

وخلص د.عيد إلى القول:

حرصت اللجنة على أن يتم بث المؤتمر مباشرة من موقع الحدث عبر المنصة الالكترونية لملتقى الخبرات ، بهدف إتاحة الفرصة للمسجلين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها لحضور جميع جلسات المؤتمر والاستفادة من المحاضرات المقدمة فيها ، وبالتالي تمكينهم من الحصول على الساعات العلمية والشهادات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وبعد ذلك القيت كلمة رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع القاها بالنيابة الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير جاء فيها:

تعتبر الرعاية الصحية المنزلية من أهم أنواع الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضى في منازلهم ، وهذا المؤتمر يأتي في نسخته الثانية بعد أن شهدنا نجاح المؤتمر الأول ، مؤكدًا على أن مثل هذه اللقاءات الهامة تسهم في ربط الأطباء بمستجدات الرعاية الصحية المنزلية عبر

أوراق عمل وجلسات علمية تسهم في تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم .

ودعا "أمير" أن يخرج اللقاء بتوصيات عديدة تثري الساحة الطبية في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الخدمات التي تقدمها شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية.

وقدم مدير تحرير صحيفة عكاظ خالد صائم الدهر محاضرة عن دور الإعلام في التوعية بأهمية الرعاية الصحية المنزلية ، مؤكدًا أن الإعلام وعبر مختلف قنواته يلعب دورًا هامًا وحيويًا في تعريف المجتمع بخدمات الرعاية الصحية المنزلية وخصوصًا لكبار السن الذين لا يستطيعون الحركة أو يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى متابعة صحية وعلاجية داخل منازلهم.

إلى ذلك القى رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركه سلام للرعاية المنزلية الدكتور وائل كعوش كلمة قال فيها :

باسم اللجنة المنظمة ونيابة عن شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية، يُسعدني أن أرحب بكم ضيوفنا الكرام أجمل ترحيب في مؤتمر سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية، والذي نهدف من خلاله الى تقديم جلسات متنوعة و متعددة في تخصص الطب المنزلي تشمل أحدث المستجدات العلمية والبحثية وتلامس التحديات الفعلية في ممارساتنا الطبية في مجال العمل في تخصص الطب المنزلي، وذلك من خلال مشاركة نخبة من المتحدثين المختصين والذين تم دعوتهم محليًا و إقليميًا ودوليًا لإثراء النقاشات وطرح المستجدات المفيدة واستعراض تجاربهم ليخرج الحضور والمشاركين من هذا التجمع المبارك بإذن الله وهم يحملون معهم من العلم أنفعه والمهارات أجودها و من المنهجيات أحدثها وينطلقون في واقع ممارسة مهامهم في مجال الطب المنزلي بكل تمكين واقتدار بإذن الله .

وأضاف د.كعوش : إننا إذ نحتفل اليوم بتدشين النسخة الثانية لمؤتمرنا الدولي للرعاية الصحية المنزلية تحت شعار "الرعاية الطبية المنزلية، دعم التحول .. وتشكيل المستقبل.." لنؤكد رسالة شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية في تحقيق هذا الشعار، وحرصها على ابراز أهمية الرعاية الصحية المنزلية، خاصة بعد ما تحقق من نجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تلك الجهود الحثيثة للعاملين والقائمين على الشركة، حيث تكلل بصناعة نموذج متكامل للرعاية الصحية المنزلية يُلبي احتياجات المرضى على اعلى مستويات، تُوجت بحصول سلام على شهادة اعتماد الجودة من الـ JCI كأول شركة متخصصة ومستقلة تحصل على هذه التصنيف، حتى أضحت نموذجاً رائداً في الطب المنزلي في بلادنا الغالية.

وأختتم د. كعوش كلمته قائلاً : ينطلق هذا المؤتمر بفضل الله وتوفيقه وقد حظي هذا العام بدعم وشراكة العديد من الهيئات والجمعيات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، والذين نتشرف ونفتخر بوجودهم معنا كشركاء استراتيجيين وهم : الجمعية السعودية لطب الأسرة و المجتمع ، مجلس الضمان الصحي ، المجلس الصحي السعودي ، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، المنظمة الدولية لأطباء الأسرة لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ، المنتدى الطبي السعودي الهندي ، جمعية وعي لصحة المجتمع ، والكثير من الشركات الداعمة.

يشار إلى أن الجلسات العلمية للمؤتمر قد أنطلقت حضورياً و اونلاين اليوم ، فيما تواصل غداً في يومها الثاني في طرح العديد من أوراق العمل وفتح باب النقاش.