باهي أحمد



تجاوبا مع ما نشرته «الأنباء» حول فرض بعض شركات السياحة والسفر لرسوم دفع إلكتروني على الحجوزات أونلاين بالبطاقات المصرفية، أصدرت نائب محافظ بنك الكويت المركزي، سحر الرميح تعميما إلى جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم بحظر تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل عن كافة خدمات الدفع الإلكتروني.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليها «الأنباء» أنه «يحظر على جميع مزاولي نشاط أعمال الدفع الإلكتروني ووكلائهم عند منح خدمات الدفع الإلكتروني تحصيل أي رسوم أو عمولات من العميل (المستفيد النهائي) عن كافة خدمات الدفع الإلكتروني، ويتعين على مزاولي النشاط ووكلائهم تحديث كافة الاتفاقيات التعاقدية وفقا لذلك».



ويأتي ذلك في ضوء اعتبار «المركزي» أن أي رسوم وعمولات مرتبطة بنشاط اعمال نظم الدفع والتسوية الإلكتروني يجب أن تكون مقابل منفعة حقيقية للعميل، إذ إن «المركزي» شدد في 2021 على ضرورة استيفاء موافقته على الرسوم والعمولات بشكل مفصل لكل منتج أو خدمة على حدة، مع تحديد طبيعة الرسم أو العمولة والتكلفة الفعلية لها والمستندات المؤيدة للتكلفة الفعلية في كل طلب، وألا يتم العمل بها إلا بناء على موافقة خطية صادرة عن «المركزي».



وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أنه غير مسموح بفرض أي رسوم أو مبالغ إضافية على خدمات الدفع التي يقوم بها العملاء.



إلى ذلك، فإن البنك المركزي في تعميم سابق لمزاولي نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم اشترط إعلانهم عن جميع الرسوم والعمولات التي تخصم من المستفيد النهائي مقابل الخدمات المقدمة سواء كانت لصالح مزاول النشاط أو الوكلاء أو أي أطراف أخرى، وذك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمه بها سواء في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع أو التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم، مع ضرورة إطلاع العميل على الرسوم والعمولات والموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع.



وكانت «الأنباء» قد كشفت عبر مصادرها أن العديد من الشركات المزودة لخدمات حجوزات الطيران والفنادق عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية بدأت تفرض رسوما على معاملات الدفع الإلكتروني للحجوزات «أونلاين»، تتراوح قيمتها بين 350 و750 فلسا على عملية الدفع الواحدة، وأن ما لا يقل عن 4 شركات شهيرة من بينها شركات محلية لديها منصات وتطبيقات خاصة بالحجوزات، فرضت رسوما على أي عملية حجز تتم «أونلاين» عبر منصاتها أو من خلال المنصات الوسيطة المتخصصة في البحث عن أفضل خيارات أو أسعار التذاكر وحجوزات الفنادق، بحيث يقوم العميل بدفع تلك النسبة مع كل عملية حجز يقوم بها.