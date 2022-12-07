

يعقوب العوضي



حقق فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية فوزا مستحقا على كاظمة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، مقر اتحاد الكرة الطائرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ورفع الملكي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البرتقالي ومحتلا وصافة الترتيب العام بفارق الأشواط عن العربي المتصدر.



وفي لقاء آخر وعلى الصالة نفسها، فاز الكويت على الجهراء بنتيجة 3-0 ورفع رصيده الى 6 نقاط محتلا المركز الثالث متقدما على الجهراء الخامس وكاظمة الرابع بفارق الأشواط.



وكان الأبيض قد تلقى خسارة مفاجئة بعد تحويل نتيجة مباراته مع العربي من فوز 3-1 الى خسارة 3-0 بسبب خطأ إداري بإشراك عامر السليم الموقوف لمباراتين وحرم الأبيض من 3 نقاط كانت في متناول يديه.