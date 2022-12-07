

يحيى حميدان



رفع فريق الكرة بنادي القادسية من وتيرة استعداداته لخوض مباراة «الديربي» أمام العربي غدا الخميس في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد.



واستعاد «الأصفر» جهود مهاجمه عيد الرشيدي بعد حصوله على الراحة بسبب مرضه عقب العودة من معسكر منتخبنا الوطني في الامارات مطلع الشهر الجاري، وهو ما يشكل اضافة مهمة للقادسية في مواجهة الغريم التقليدي.



كما سيكون المهاجم العاجي مامادو سورو جاهزا لمواجهة القمة عقب دخوله للتدريبات الأخيرة وانتظامه بها، وذلك بعد عودته من فرنسا حيث خضع هناك للعلاج من الاصابة التي كان يعاني منها وغيبته عن معظم مباريات «الأصفر» هذا الموسم.



وتعرض لاعب خط الوسط محمد خليل للاصابة وهي عبارة عن قطع برباط الكاحل وسيغيب عن القادسية لمدة 3 أشهر تقريبا.



واستعد «الأصفر» بأفضل شكل ممكن خلال فترة التوقف بسبب مونديال قطر الحالي، حيث تغلب على الكويت 2-0 وكاظمة 2-1 في كأس «زين» التنشيطية، وهو ما يبعث على الاطمئنان في نفس المدرب الصربي بوريس بونياك.