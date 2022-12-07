

القاهرة - محمد صلاح



بعد أزمتها الصحية الأخيرة، تستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز لبدء تصوير جديدها «ضرب النار» الذي يمثل أول عودة لها للنشاط الفني، ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.



تتم التحضيرات النهائية للعمل حاليا، وذلك وسط تكتم شديد حول طبيعة شخصية ياسمين، حيث تدور أحداث المسلسل في أجواء الصعيد، ولكن لم يعرف بعد هل ستقدم ياسمين شخصية السيدة الصعيدية لأول مرة في مشوارها الفني، علما أن الموسم المقبل يشهد هجرة شبه جماعية لنجمات الدراما نحو الشخصيات الصعيدية.



وتدور أحداث مسلسل «ضرب نار» في إحدى محافظات الصعيد حول الثأر وعدد من الموضوعات والقضايا المهمة، ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: سهير المرشدي، بدرية طلبة، هدى الإتربي، إيمان السيد، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.