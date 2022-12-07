

بيروت - بولين فاضل



نشرت الفنانة نادين نجيم بيانا توضيحيا أكدت فيه أنها غير متعاقدة مع أي جهة، وأن شركتها الخاصة هي التي تدير أعمالها، وبالتالي فأي تصريح يصدر من جهة أخرى ليست مسؤولة عنه.



وكتبت نجيم عبر خاصية «الستوريز» الملحقة بحسابها في «إنستغرام»: «بيان توضيحي، يهمنا أن نوضح أن نادين لم تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي لتمثيلها تجاه الغير، كما أنها غير متعاقدة مع أي شركة إدارة أو وساطة أو وكالة لأعمالها الفنية، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار عار عن الصحة، فالممثلة اللبنانية لديها فريق عمل خاص بها يعمل تحت اسم شركتها الخاصة».