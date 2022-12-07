

أعلن بنك الخليج عن طرح أحدث ثورات المدفوعات الرقمية لعملائه، خدمة آبل باي Apple Pay التي تعتبر الأكثر أمانا وخصوصية، حيث تسمح للعملاء بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونيا عبر الإنترنت، عند استخدام أجهزتهم من آبل Apple بما فيها جهاز آيفون iPhone أو ساعة آبل Apple Watch وآيباد iPad وماك Mac.



ويعتبر الأمان والخصوصية جزءا لا يتجزأ من خاصية آبل باي Apple Pay، حيث لا يتم حفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم آبل حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنك الخليج، بل يتم تخصيص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز. يتم تأمين كل عملية شراء من آبل باي Apple Pay بمصادقة تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز. تتمتع Apple Pay بميزة أمان إضافية تتمثل في تطبيق فايند مي «Find My» الذي يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أجهزتهم وقفلها وحتى مسحها عن بعد في حالة فقد أجهزتهم أو سرقتها.



ومن السهل تثبيت خدمة آبل باي Apple Pay، حيث توجد الخدمة على جميع أجهزة آبل Apple. ولا يتطلب تفعيلها تنزيل تطبيق مستقل، أو الدخول في عمليات معقدة. يجب على العميل فقط إضافة بطاقته المصرفية من بنك الخليج إلى تطبيق والت Wallet على جهاز آيفون iPhone واستخدام الخدمة على الفور. ويمكن إتمام ذلك عبر تطبيق بنك الخليج الإلكتروني أو تطبيق والت Wallet على آيفون iPhone.