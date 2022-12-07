

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن مشاركتها في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ، والذي تعقده منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 6 الى 9 الجاري في جمهورية سنغافورة، وذلك ممثلة بكل من: مساعد المدير العام بالغرفة عماد عبدالله الزيد، ومدير إدارة الصناعة والعمل بالغرفة علي محمد الحسيان.



وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أن هذا الاجتماع يعقد لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها عالم العمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الدول العربية، بعد خروجهما من جائحة كورونا، بالاضافة الى الإصلاحات المطلوبة في السياسات العامة لمعالجة أوجه التفاوت الهيكلي في أسواق العمل واتخاذ ما يلزم من خطوات للتصدي للمستويات العالية والمستمرة للسمة غير المنظمة وكيفية توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، فضلا عن الحاجة إلى تحفيز نمو الإنتاجية واستحداث فرص عمل جيدة وتنمية المهارات.



ويشارك في الاجتماع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، ممثلة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.



هذا، وقد افتتحت الجلسة بحضور رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، حيث ألقت كلمة حول علاقة إقليم آسيا والمحيط الهادئ بالمنظمة تاريخيا وضرورة التعاون لمواجهة التحديات القادمة، كما ركزت في كلمتها على جهود سنغافورة تجاه المواضيع ذات الصلة وتأثير التقدم التكنولوجي والتجارة الإلكترونية على العمالة وحقوق العمال.



وبالإضافة إلى تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية في الاجتماع حول عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان، وعلى مدى 4 أيام، سيناقش الاجتماع الإقليمي السابع عشر في جلسات عامة الموضوعات التالية: السياسات المتكاملة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان يكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود، إطار مؤسسي لدعم التحولات نحو السمة المنظمة والعمل اللائق، تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، أسس قوية من أجل الحماية الاجتماعية وحماية العمالة والقدرة على الصمود، تنشيط نمو الإنتاجية والمهارات من أجل وظائف أكثر وأفضل.