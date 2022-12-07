

يمكن لعشاق السيارات الرياضية في الكويت أن يتطلعوا إلى الإضافة المثيرة لمجموعة GR من تويوتا، حيث أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده تويوتا GR86 الجديدة كليا خلال سباق الجائزة الكبرى الخليجي الذي أقيم مؤخرا في مدينة الكويت لرياضة السيارات، حيث تشكل مركبة الكوبيه الأنيقة والعصرية الجديدة إضافة مميزة ومدخلا إلى مجموعة مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر» GR التي يطورها قسم «تويوتا جازو للسباقات» TOYOTA GAZOO Racing المتخصص في رياضات سباقات السيارات، وذلك لتتيح الفرصة لشريحة أوسع من السائقين للاستمتاع بالتحكم والأداء المتفوقين اللذين توفرهما المركبات الرياضية.



وتحتفظ مركبة الكوبيه الجديدة بالتكوين الكلاسيكي لطراز GT السابق المتمثل بالمحرك المثبت في الأمام ونظام الدفع الخلفي، وهي مصممة لترتقي بتجربة القيادة الممتعة التي اشتهر بها الطراز السابق.

هذا، ويحقق تطوير طرازات تويوتا من فئة «جي آر» GR مهمة الشركة المتمثلة في الاستفادة من الخبرات والدراية المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباقات السيارات المختلفة بهدف تطوير أفضل المركبات على الإطلاق.



وقال ياسونوري سويزاوا كبير المهندسين المسؤولين عن تطوير مركبة تويوتا GR86 الجديدة: تتمثل مهمة مركبة تويوتا GR86 الجديدة في تعريف شريحة أوسع من الجمهور بعالم مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر» GR وتمكينهم من الاستمتاع بقيادتها.

ولهذا السبب، كان هدفنا الرئيس أثناء تطوير هذه المركبة «رسم الابتسامة خلف عجلة القيادة»، وذلك من خلال تطوير مركبة من شأنها تلبية تطلعات عشاق المركبات الرياضية، وتكون قوية وممتعة في القيادة في الوقت ذاته.

وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق ذلك بشكل كبير، إذ توفر مركبة تويوتا GR86 الجديدة أداء قويا ومرضيا يجسد حقا روح مركبات تويوتا الرياضية من فئة جي آر «GR».



وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نحن سعداء للغاية بإطلاق مركبة تويوتا GR86 الجديدة لعملائنا في الشرق الأوسط.

تشكل هذه المركبة إضافة نوعية إلى مجموعة مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر» GR، إذ توفر المزيد من الثبات والقوة والديناميكية المعززة، وقد صممت من قبل مهندسينا الشغوفين لتلبية تطلعات عشاق المركبات الرياضية.

والأهم من ذلك، أن هذه المركبة الجديدة لا تستهدف فقط ذوي الخبرات، بل هي مصممة أيضا لكل السائقين الذين يتطلعون أيضا لاكتشاف مميزاتها وإمكاناتها سواء على الطرقات العادية أو حلبات السباق».



وأضاف فوجيتا: «نحن واثقون من أن هذه الإضافة الأخيرة إلى مجموعة مركبات تويوتا الرياضية من فئة «جي آر» GR ستمنح المزيد من السائقين الفرصة لتجربة متعة القيادة الخالصة.

وأود أن أشكر جميع عملائنا في المنطقة على دعمهم المتواصل الذي يلهمنا باستمرار في رحلتنا لتطوير أفضل المركبات على الإطلاق».



تشمل مركبة تويوتا GR86 الجديدة العديد من التجهيزات، بما فيها دعامات «ماكفرسون» MacPherson الأمامية، ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج الذي يتمتع به طراز GT86 السابق، بالإضافة إلى الأداء المحسن الذي يوفر أعلى مستوى من الاستجابة والتحكم بثبات المركبة.

وتأتي الأبعاد الإجمالية للمركبة الجديدة قريبة من الطراز السابق، ولكن أضيفت 5 ملم إلى قاعدة العجلات لتصبح 2.575 ملم، في حين خفض ارتفاعها بمقدار 10 ملم ليصبح 1.310 ملم، وذلك ليسهم خفض مركز الثقل بشكل أساسي في تحسين التحكم بالمركبة وتوفير تجربة قيادة ممتعة.



علاوة على المظهر العريض لمركبة الكوبيه الجديدة ذات الدفع الخلفي، أجريت بعض التحسينات على نظام التحكم، وذلك من خلال تعزيز صلابة الهيكل.

كما أضيفت فتحات تهوية خارجية عملية في المصد الأمامي لدعم ثبات التوجيه بشكل أكبر. وساعد استخدام بعض الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم، مثل ألواح السقف والمصدات، في خفض وزن المركبة ليكون بحدود 1.270 كجم.



وتأتي المركبة الجديدة بمحرك «بوكسر» أفقي رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يعمل بنظام السحب الطبيعي ويعطي المركبة دفعة كبيرة بقوة ارتفعت من 205 إلى 233 حصانا، وعزم دوران ارتفع من 212 إلى 250 نيوتن متر.

وتعود التحسينات في القوة إلى مجموعة من التعديلات، ومنها زيادة حجم التجويف، والتغييرات في أنظمة السحب والعادم، وتحسين تقنية الحقن المزدوج ذي الأشواط الأربعة (تويوتا D-4S).

كما توفر هذه التعديلات تجربة قيادة مميزة وسرعة استجابة عالية، خاصة عند الخروج من المنعطفات إلى الطرقات المستقيمة.

ويمكن للسائقين الاختيار بين ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي. كما يعمل المحرك الجديد الأكبر حجما على تحسين الأداء من صفر إلى 100 كلم/ ساعة من 7.0 إلى 6.3 ثوان للمركبات المجهزة بناقل الحركة اليدوي، ومن 8.0 إلى 6.9 ثوان للمركبات المجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي.



وتتألق مركبة تويوتا GR86 الجديدة بتصميم ديناميكي وانسيابي يضفي عليها طابعا رياضيا وعصريا. ويسهم كل من غطاء المحرك الطويل وسطح صندوق الأمتعة القصير في إبراز أبعاد المركبة المستوحاة من رياضات سباقات السيارات.

وتتميز مقدمة المركبة بالشبك الأمامي «MATRIX G Mesh» المصمم خصيصا لفئة «جي آر» GR، والذي يدمج الأداء بالجرأة.

وتتماشى المصابيح الأمامية LED الممتدة بانسيابية مع المصد الأمامي وفتحات التهوية لتسهم في تحسين الاستجابة والثبات.

أما على جانب المركبة، فيولد غطاء المحرك المنخفض خطا ديناميكيا يتجه من مقدمة المركبة إلى جزئها الخلفي.

ومن ناحية أخرى، يظهر التصميم الخلفي للمركبة اتساع قاعدة العجلات، فيما تسهم الزعانف الصغيرة على جانبي المصد الخلفي في تعزيز الثبات وإضافة لمسة رياضية على تصميم المركبة.



أما قمرة القيادة في مركبة تويوتا الكوبيه GR86، فقد صممت للارتقاء بتجربة القيادة اليومية، إذ تتمتع بالبساطة في تصميمها لتعزيز تركيز السائق على الطريق.

ويتيح تصميم أدوات ومفاتيح التحكم سهولة بالغة في استخدامها، لتكون في متناول السائق حتى عند القيادة على الطرقات السريعة. كما تتمتع كل من عجلة القيادة الرياضية ومقبض الكبح اليدوي وعصا نقل الحركة باللمسات الجلدية المميزة التي تضيف مزيدا من الأناقة والطابع الرياضي على تصميم المقصورة الداخلية.

وقد زودت المقاعد الأمامية الرياضية بحافات جانبية بارزة تساعد على تعزيز ثبات السائقين أثناء القيادة على مختلف الطرقات والسرعات. ومن جهة أخرى، يوفر المقعدان الخلفيان القابلان للطي إمكانية استعمال هذه المركبة الجديدة لأغراض متعددة.



وتتضمن لوحة العدادات في مركبة تويوتا GR86 شاشة TFT مقاسها 7 بوصات وتعرض بيانات رقمية مختلفة تبعا لنمط القيادة، فيما تتوافر المركبة بثلاثة خيارات جديدة كليا لأنماط القيادة، هي: «العادي»، و«الرياضي»، بالإضافة إلى «المخصص للحلبات» الذي يزود السائق من خلال شاشة الـ TFT ببيانات مباشرة في الوقت الحقيقي حول كل من وضع الترس، وسرعة المحرك، ودرجة حرارة الماء، ودرجة حرارة الزيت.

كما تضم المقصورة الداخلية شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، يبلغ مقاسها 8 بوصات وتتوافق مع نظامي التشغيل «أندرويد أوتو» Android Auto و«آبل كاربلاي» Apple CarPlay من خلال وصلها بكابل خارجي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الهاتف دون استخدام اليدين عن طريق تقنية بلوتوث اللاسلكية، ونظام صوتي مؤلف من ستة مكبرات للصوت، ومنفذي «يو أس بي» USB، ومنفذ «إيه يو أكس» AUX للسماعات والأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي يشمل منطقتين يمكن التحكم بدرجة حرارة كل منهما على حدة، وغيرها العديد من الميزات.



وكما هو الحال في جميع مركبات تويوتا، تبقى السلامة أولوية قصوى في مركبة تويوتا GR86 الجديدة، فتأتي مجهزة بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لتوفير أقصى درجات الحماية للسائق والركاب، تشمل كلا من الوسائد الهوائية السبع التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، بما في ذلك الوسادة الهوائية لركبة السائق، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام إشارة الكبح في حالات الطوارئ ESS، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ونظام التنبيه الخاص بضغط الهواء في الإطارات TPWS، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.



أهم مواصفات تويوتا «GR86» كوبيه الجديدة كلياً



٭ محرك BOXER 2.4 لتر، 4 سلندر بقوة 233 حصانا.



٭ ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع خلفي).



٭ أذرع تبديل السرعة (Paddle Shifters).



٭ نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC).



٭ مثبت السرعة الديناميكي (ACC).



٭ نظام ما قبل التصادم (PCS).



٭ نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM).



٭ نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي (RCTA).



٭ نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار (LDA).



٭ 7 وسائد هوائية.



٭ مجسات خلفية.



٭ رنجات ألومنيوم قياس 18 إنشاً.



٭ إضاءة أمامية منخفضة الشعاع (LED) + نظام الشعاع العالي التلقائي (AHB) + نظام الاضاءة الأمامي المتقدم (AFS).



٭ شاشة عرض متعددة المعلومات 7 إنشات.



٭ شاشة أمامية 8 إنشات (Apple Carplay & Android Auto).



٭ كاميرا خلفية.



٭ مكيف هواء عالي الجودة أوتوماتيكي منفصل التحكم.



٭ مقاعد من الجلد مزودة بنظام تدفئة للمقاعد الأمامية.



٭ نظام الدخول للسيارة من دون مفتاح.



٭ زر تشغيل/ إطفاء المحرك من دون مفتاح (المفتاح الذكي).



٭ مرايا جانبية قابله للطي كهربائيا.



٭ مفاتيح لاختيار نوعية القيادة (SPORT - SNOW - NORMAL - TRACK).



٭ مثبت للسرعة.



٭ مفاضل محدود الانزلاق (Torsen LSD).