

اختتم بنك بوبيان برنامج تدريب القادة الذي عقد بالشراكة مع جامعة Duke في إطار استراتيجيته الهادفة لتطوير قيادات البنك ومهاراتهم القيادية لتبني أفضل الممارسات الرائدة في سبيل تطوير مواهبهم واكتساب المشاركين مهارات جديدة بما يؤهلهم لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي وتلبية تطلعات الإدارة العليا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: يولي بنك بوبيان اهتماما خاصة بقياداته ويسعى دائما إلى توفير البرامج التدريبية التي تبقيهم على اطلاع بأحدث اتجاهات القيادة في القطاع المصرفي بشكل عام، وقطاع الخدمات المصرفية الرقمية بصورة خاصة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية البنك ويحقق أهدافه الاستراتيجية.



من جانبه، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في «بوبيان» عبدالعزيز الرومي: مرة أخرى، يسعدنا أن تستمر شراكتنا المثمرة مع Duke في تقديم برنامج تدريب قيادات الإدارة العليا، والذي تضمن محاضرات حصرية من قادة الفكر في مجال القيادة والبنوك الرقمية، بالإضافة إلى ورش عمل حول مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لاسيما في ظل ما تشهده الفترة الحالية من تغيرات وتطورات في هذا المجال بجانب الاطلاع على أحدث التوجهات والأدوات في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية.