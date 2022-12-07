

أعلن بنك وربة عن استمرار برنامج «رواد الابتكار» لتبني ابتكارات طلبة الجامعات في نسخته الرابعة الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، والذي انطلق في 23 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.



وأوضح البنك أن «رواد للابتكار» تشارك فيه 4 جامعات، هي جامعة الكويت، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في الكويت والجامعة الأسترالية، ويتكون البرنامج من ورش عمل أسبوعية وجلسات تدريبية لكل فريق وكل فريق يتكون من 5 طلاب.

وأشار إلى أن البرنامج تبلورت فكرته من قبل بنك وربة في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في إطلاق الإمكانات الكامنة لدى طلبة الجامعات وكذلك دعم موظفي بنك وربة وإتاحة الفرصة لهم للعب دور أساسي في تعزيز مكانة البنك مع إمكانية التطور المهني.

وسيتم العمل على هذا التحدي من خلال ورش العمل والجلسات التدريبية التي تستمر لمدة 7 أسابيع، وسيتم بعدها اختيار الفريق الفائز بناء على عدة معايير من ضمنها الابتكار والإبداع وسهولة تطبيق الفكرة.