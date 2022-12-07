

شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة الكويتية في جلسة تعاملات امس بشكل لافت، وذلك بنسبة 70% بمحصلة بلغت 69.3 مليون دينار ارتفاعا من 40.6 مليون دينار أول من امس، وتمحورت السيولة حول أسهم «بيتك» الذي استحوذ على 24.2 مليون دينار بنسبة 35% تقريبا من إجمالي قيمة التداول.

وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول على وقع توسع في عمليات البيع من كل أنواع الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة أو الصغيرة، وخاصة نوعية الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة في الأسابيع الأخيرة تجاوزت الـ 20% من خلال الإقبال اللافت عليها من قبل جميع المتعاملين بالسوق والأجانب على وجه الخصوص.



كما تأثرت مجريات التداول في بورصة الكويت امس جراء ما شهدته أسواق إقليمية من تراجعات وخاصة السوق السعودي الأكبر بالمنطقة، وسط توقعات بأن تعود عمليات الشراء خلال الجلسات المقبلة خاصة ان المرحلة الحالية ستشهد تغيرات لافتة في المراكز الاستثمارية كلما اقترب العام الحالي من نهايته.



وبناء على التوسع في عمليات البيع وتراجع قيم كثير من الأسهم، خسرت القيمة السوقية امس 884 مليون دينار بنسبة 1.8% لينخفض إجمالي القيمة إلى 47.59 مليار دينار من نحو 48.47 مليار دينار أول من أمس.