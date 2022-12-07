

الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم



أكد نجم هجوم الكرة العمانية السابق هاني الضابط أن قطر أسكتت منتقديها خصوصا الأوروبيين بعد التنظيم المميز للمونديال الممزوج بروعة الملاعب والحضور الجماهيري، متمنيا أن تستمر الأجواء على هذا المنوال من ناحية المستوى لأنها بالفعل أثبتت حتى الآن أنها نسخة استثنائية.



وأشار الضابط إلى أن المنتخب المكسيكي لم يستحق الخروج من المونديال لأنه قدم 3 مباريات مميزة، كما أن جمهوره كان حاضرا ومساندا بقوة، ولكن هذا هو حال كرة القدم، فهناك منتخبات تغادر واخرى تبقى في نهاية المطاف، لافتا إلى أنه فرح لخروج المنتخب الألماني بعد الضجة التي أحدثها قبل انطلاق البطولة وخلال المنافسات وتصريحات مدربه فليك واللاعبين، وهو الأمر الذي جعل الجميع سعيدا بوداعه المونديال رغم أنه أحد أكبر منتخبات العالم.



النجم العماني السابق قال أيضا أنه من مشجعي البرازيل، متوقعا أن يحصد «راقصو السامبا» اللقب لقوتهم ونظرا لما لديه من إمكانيات عالية ولاعبين بدلاء لا يقلون عن المشاركين بصفة أساسية، مؤكدا انهم الأقرب لحصد اللقب رغم توقعي أن فرنسا وانجلترا والأرجنتين التي عادت بقوة ستنافس أيضا على اللقب.



وعن أفضل لاعب في البطولة، أوضح الضابط أن قبل انطلاق المونديال كان يتوقع أن يكون نجم الأرجنتين ميسي، ولكن مع توالى المباريات ظهر نجم فرنسا مبابي بصورة رائعة جعلته الأفضل حتى الآن، وقد يكون لنيمار كلمة بحال الابتعاد عن الإصابة وقيادة البرازيل إلى منصة التتويج.



وتمنى الضابط أن يتأهل عمان إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ خصوصا بعد الزيادة الكبيرة في عدد المنتخبات المتأهلة في النسخة المقبلة والتي ستكون 48 منتخبا.