صدر مرسوم بترقية 70 ديبلوماسيا في وزارة الخارجية، وتضمن المرسوم ترقية 24 وزير مفوض إلى درجة سفير، كما تضمن ترقية 46 مستشارا إلى درجة وزير مفوض. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يرقى من درجة وزير مفوض الى درجة سفير كل من:



1 - خالد بدر ثويران المطيري



2 - أحمد خالد عبدالله الجيران



3 - قصي راشد عبدالله الفرحان



4 - طارق عبدالله مجبل الفــــرج



5 - حسن محمد صالح زمان



6 - عمر احمد محمد مراد الكندري



7 - راشد فالح راشد الهاجري



8 - مالك حسين محمد الوزان



9 - يوسف عاشور يوسف الصباغ



10 - د.راشد حماد حمود العدواني



11 - ابداح مقعد مناحي الدوسري



12 - صلاح حمدان دهام السيف



13 - عبدالله محمد عبدالله الموعد



14 - محمد مفلح عبدالله الجديع



15 - مشعل مصطفى جاسم الشمالي



16 - محمد فيصل عجيل المطيري



17 - محمد فهد موسى المحمد



18 - أحمد عبدالرحمن احمد البكر



19 - خالد فلاح خلف المطيري



20 - خالد احمد فهد الشامي



21 - سالم يوسف فهد الحمدان



22 - فيصل غازي معاش المطيري



23 - وائل يوسف عبيد العنزي



24 - عثمان داود عثمان الداود



مادة ثانية: يرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:



1 - طلال عبدالسلام صالح الهزاع



2 - حمد عثمان حمد بن عيدان



3 - عبدالله عبدالرحمن احمد الشطي



4 - عبدالله سليمان ماجد الشاهين



5 - زياد ابراهيم محمد الأنبعي



6 - أنس طالب علي معرفي



7 - نواف عبداللطيف سليمان الأحمد



8 - سالم خليفة محمد المزين



9 - نواف نافع مطر العنزي



10 - طلال راشد عبدالعزيز المنصور



11 - سالم راشد عوض الشبلي



12 - مشعل عبدالمحسن محمد السعيد



13 - تهاني راشد فهد الناصر



14 - عادل عبدالوهاب احمد الصلحات



15 - مساعد عيد طريخم شريده



16 - حمد محمد دخيل المنصور الفرهود



17 - سعود عبدالله محمد الحربي



18 - فهد صقر مبارك الجيماز



19 - صلاح عبدالخالق علي البناي



20 - خالد جاسم إسماعيل الياسين



21 - مساعد عبدالرحمن الكليب



22 - مشعل ابراهيم جاسم المضف



23 - سعد عبدالعزيز محمد المهيني



24 - احمد عبدالرحمن ناصر الشريم



25 - محمد يعقوب محمد حياتي



26 - صالح مبارك عبدالرحمن الصرعاوي



27 - عبدالله يوسف احمد الميلم



28 - عبدالمحسن جابر عبدالرحمن الزيد



29 - جابر دعيج خليفة الصباح



30 - عبدالعزيز سعود محمد الجارالله



31 - نايف محمد ابراهيم المضف



32 - خالد تويم محمد العجمي



33 - عبدالله جاسم محمد الجريوي



34 - وائل عبدالرحمن احمد البكر



35 - طلال عبدالسلام عبدالله الشطي



36 - حمود سوهج سرهيد الجبري



37 - محمد ناهي سعيد العلاطي



38 - عادل محمد صياح الزعبي



39 - حمد فهد سالم بوحديده



40 - مفلح راشد عايد العازمي



41 - أنس عيسى ماجد الشاهين



42 - عبدالرحمن شهاب سالم الشهاب



43 - علي ثنيان عبدالوهاب حماده



44 - مطلق عبدالله مناور الثويمر



45 - فلاح فهد سعد المطيري



46 - خالد عبدالرحيم حسين الزعابي