صدر مرسوم بترقية 70 ديبلوماسيا في وزارة الخارجية، وتضمن المرسوم ترقية 24 وزير مفوض إلى درجة سفير، كما تضمن ترقية 46 مستشارا إلى درجة وزير مفوض. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يرقى من درجة وزير مفوض الى درجة سفير كل من:
1 - خالد بدر ثويران المطيري
2 - أحمد خالد عبدالله الجيران
3 - قصي راشد عبدالله الفرحان
4 - طارق عبدالله مجبل الفــــرج
5 - حسن محمد صالح زمان
6 - عمر احمد محمد مراد الكندري
7 - راشد فالح راشد الهاجري
8 - مالك حسين محمد الوزان
9 - يوسف عاشور يوسف الصباغ
10 - د.راشد حماد حمود العدواني
11 - ابداح مقعد مناحي الدوسري
12 - صلاح حمدان دهام السيف
13 - عبدالله محمد عبدالله الموعد
14 - محمد مفلح عبدالله الجديع
15 - مشعل مصطفى جاسم الشمالي
16 - محمد فيصل عجيل المطيري
17 - محمد فهد موسى المحمد
18 - أحمد عبدالرحمن احمد البكر
19 - خالد فلاح خلف المطيري
20 - خالد احمد فهد الشامي
21 - سالم يوسف فهد الحمدان
22 - فيصل غازي معاش المطيري
23 - وائل يوسف عبيد العنزي
24 - عثمان داود عثمان الداود
مادة ثانية: يرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:
1 - طلال عبدالسلام صالح الهزاع
2 - حمد عثمان حمد بن عيدان
3 - عبدالله عبدالرحمن احمد الشطي
4 - عبدالله سليمان ماجد الشاهين
5 - زياد ابراهيم محمد الأنبعي
6 - أنس طالب علي معرفي
7 - نواف عبداللطيف سليمان الأحمد
8 - سالم خليفة محمد المزين
9 - نواف نافع مطر العنزي
10 - طلال راشد عبدالعزيز المنصور
11 - سالم راشد عوض الشبلي
12 - مشعل عبدالمحسن محمد السعيد
13 - تهاني راشد فهد الناصر
14 - عادل عبدالوهاب احمد الصلحات
15 - مساعد عيد طريخم شريده
16 - حمد محمد دخيل المنصور الفرهود
17 - سعود عبدالله محمد الحربي
18 - فهد صقر مبارك الجيماز
19 - صلاح عبدالخالق علي البناي
20 - خالد جاسم إسماعيل الياسين
21 - مساعد عبدالرحمن الكليب
22 - مشعل ابراهيم جاسم المضف
23 - سعد عبدالعزيز محمد المهيني
24 - احمد عبدالرحمن ناصر الشريم
25 - محمد يعقوب محمد حياتي
26 - صالح مبارك عبدالرحمن الصرعاوي
27 - عبدالله يوسف احمد الميلم
28 - عبدالمحسن جابر عبدالرحمن الزيد
29 - جابر دعيج خليفة الصباح
30 - عبدالعزيز سعود محمد الجارالله
31 - نايف محمد ابراهيم المضف
32 - خالد تويم محمد العجمي
33 - عبدالله جاسم محمد الجريوي
34 - وائل عبدالرحمن احمد البكر
35 - طلال عبدالسلام عبدالله الشطي
36 - حمود سوهج سرهيد الجبري
37 - محمد ناهي سعيد العلاطي
38 - عادل محمد صياح الزعبي
39 - حمد فهد سالم بوحديده
40 - مفلح راشد عايد العازمي
41 - أنس عيسى ماجد الشاهين
42 - عبدالرحمن شهاب سالم الشهاب
43 - علي ثنيان عبدالوهاب حماده
44 - مطلق عبدالله مناور الثويمر
45 - فلاح فهد سعد المطيري
46 - خالد عبدالرحيم حسين الزعابي