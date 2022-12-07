عقد مجلس أمناء «جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية» اجتماعا برئاسة وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمناء الشيخ سالم العبدالله، وذلك مساء أمس الأول، لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال الأمن الغذائي. وتناول الاجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة، وعمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها، وبحث الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات والأفراد والمؤسسات الدولية التي تعمل من أجل التنمية الأفريقية نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي التعليم والصحة والأمن الغذائي. يذكر أن «جائزة السميط للتنمية الأفريقية» مبادرة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - والتي أعلن عنها في أعمال القمة العربية- الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في شهر نوفمبر 2013، لدعم تنمية الدول الأفريقية، تكريما وتخليدا لإرث المرحوم بإذن الله تعالى د.عبدالرحمن السميط. وتمنح الجائزة سنويا للأفراد أو المؤسسات الدولية العاملة في المجالات الثلاثة للجائزة.



ويشرف على إجراءات الجائزة مجلس أمناء مكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة. وقد عهد إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الإشراف على الجائزة وإدارتها، بالتنسيق مع مجلس الأمناء وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والإداري للجائزة.



هذا، ويضم مجلس أمناء «جائزة السميط للتنمية الأفريقية» كلا من:



٭ المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد.



٭ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.



٭ المدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني.



٭ مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية د.جواد محجور.



٭ رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا ورئيس معهد غانا للطاقة النووية ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.كواكو أنينغ.



٭ رئيسة علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) د.أسمهان الوافي.



٭ الرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، بيل غيتس.



٭ المدير التنفيذي في مؤسسة (موإبراهيم) والأمين العام المساعد والإقليمي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا د.عبدولي جنه.



٭ مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل.