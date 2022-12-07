العدواني: تطوير نظام التعليم العالي لإعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية

المخيزيم: اتخاذ الإجراءات لاستقبال أول دفعة طلبة في جامعة عبدالله السالم 2023 - 2024



آلاء خليفة



عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم 2022/4 برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك صباح أمس، في مبنى وزارة التعليم العالي. وفي بداية الاجتماع توجه د.العدواني بالشكر الجزيل إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د.علي المضف على قيادته لمجلس الجامعات الحكومية، كما شكر الأمين العام السابق لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي، وأعضاء المجلس، مثمنا الجهود التي بذلت من أجل تطوير التعليم الجامعي الحكومي في البلاد.



وأكد د.العدواني أن المجلس سيستمر قدما في تنفيذ سياسته وأهدافه الموضوعة في إضفاء الركائز الأساسية للتعليم العالي الحكومي، بخطى ثابتة ومدروسة، من خلال دعم المؤسسات التعليمية، وتطوير نظام التعليم العالي لإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية «الكويت 2035».



من جهته، صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة د.صبيح المخيزيم في بيان رسمي، بأن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم 3/ 2022 الذي عقد بتاريخ 22/ 9/ 2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم 3/ 2022 الذي عقد بتاريخ 22/ 9/ 2022.



وأشار المخيزيم إلى أن المجلس اطلع وناقش في اجتماعه عدة مواضيع، منها على سبيل المثال لا الحصر، مناقشة تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، والشروط والمعايير والإجراءات المرفقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة، واعتماد الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت.



وأفاد المخيزيم بأن المجلس اعتمد مشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2023/2024) المقترحة من مجلس الجامعة، وتكليف جامعة الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 31/ 1978، كما اعتمد المجلس مشروع ميزانية جامعة عبدالله الســالم للعام المالي (2023/2024) المقترحة من مجلس الإدارة التأسيسي، وتكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 31/ 1978.



وذكر الأمين العام أن المجلس أحيط علما بما تضمنه التقرير الدوري الثاني لأعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما من شأنه ضمان تحقيق ما تهدف إليه الدولة من استقبال جامعة عبدالله السالم لأول دفعة من طلبة الثانوية العامة في العام الجامعي (2023-2024)، كما تم تكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بتقديم تقرير بالخطوات التفصيلية والتنفيذية لإنشاء جامعة عبدالله السالم بما في ذلك الرسالة والرؤية والأهداف والدراسة الأكاديمية والبرامج الدراسية والتخصصات التي ستطرحها الجامعة في العام الجامعي (2023-2024) والمراحل التنفيذيـة والمتطلبات البشرية (الهيئة الأكاديمية - الهيئة الإدارية).