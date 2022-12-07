

آلاء خليفة



كشف عميد كلية الآداب في جامعة الكويت بالإنابة د.عبدالهادي العجمي عن طرح برنامج ماجستير الإعلام في القريب العاجل.



جاء ذلك خلال تنظيم قسم الإعلام في الكلية معرض «دورنا الإعلامي» بمشاركة 108 مؤسسات حكومية وخاصة، وذلك صباح أمس في مبنى الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال د.العجمي إن كلية الآداب تحتوي على برامج للدراسات العليا في الدكتوراه والماجستير، لافتا إلى أن جميع الأقسام لديها برامج ماجستير باستثناء قسمي الإعلام واللغة الفرنسية في الوقت الحالي.



وأوضح أن الكلية تعمل جاهدة على إنشاء برامج الدكتوراه في مختلف الأقسام العلمية التي لا تمتك طرحها في الوقت الحالي، موضحا أن البرنامجين القائمين هما في قسم اللغة العربية وقسم التاريخ، بينما برنامج الدكتوراه لقسم اللغة الإنجليزية تم الانتهاء من جميع إجراءاته وننتظر إقرار الموافقة عليه في العام المقبل.



وعن المعرض، قال العجمي: ينظمه قسم الإعلام لاستعراض ودعوة كل مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والديبلوماسية للمشاركة معنا لمعرفة إجابة سؤال واحد وهو «ما دور هذه المؤسسات الإعلامية؟»، فهذه الفعالية أشبه بمعمل تجريبي واسع جدا على كل الكويت لعرض أدوارها الإعلامية.



وأفاد د. العجمي بأن قسم الإعلام يحتوي على 1400 طالب وطالبة، يقابلهم أكثر من 30 عضو هيئة تدريس، فهم لديهم دور ريادي في النظر الى رسائل هذه المؤسسات الإعلامية في أكبر تجمع تم لعرض رؤى إعلامية في الكويت، واعدا بتنظيم هذه الفعالية في كل عام.



من جانبه، ثمن عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الأنبعي جهود القائمين على تنظيم هذا المعرض الذي يبرز الدور الإعلامي لتسويق المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أنه «عندما تكون هناك مشاريع وإنجازات حقيقية تلامس الواقع فإن هذا الأمر يرفع من ثقة المواطن في المؤسسة».



وفيما يخص تسكين المناصب القيادية والهيئات المساندة، دعا الأنبعي الى أن يكون هناك واجب كبير لدى جامعة الكويت بأن تحتضن هذه الطاقات الوطنية الموجودة وتمكينها من خلال التعيين وتسكينها في الوظائف الإشرافية بالكوادر التعليمية والإدارية.



وحول تعيين خريجي قسم التاريخ معلمين في وزارة التربية، أفاد بأن هناك الكثير من المخرجات الواجب الاستفادة منها في جميع الطاقات وخاصة في وزارة التربية، ويجب دعمها.