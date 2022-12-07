أطلقت الهيئة العامة للشباب أمس برنامج أكاديمية العمل التطوعي للموسم الثاني بمناسبة يوم العمل التطوعي الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وصقل قدراتهم وخبراتهم في مجال العمل التطوعي.



وقالت هيئة الشباب في بيان صحافي إنه سيتم أيضا بهذه المناسبة إطلاق مسابقة العطاء الخامسة للأعمال والمشاريع التطوعية بالشراكة بين الهيئة ومركز العطاء للشراكة المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية المعلمين وجمعية الإصلاح الاجتماعي.



وأضافت أن المسابقة التي تستمر حتى شهر فبراير المقبل تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية للعمل التطوعي ورفع التنافسية في مجال العمل التطوعي وإظهار المواهب التطوعية موضحة أنه تم تشكيل لجنة التحكيم لتقييم الأعمال التطوعية في مدارس وزارة التربية، مؤكدة الحرص على تعزيز قيمة العمل التطوعي في مدارس وزارة التربية، إذ سيتم تنظيم ورش عمل بعنوان «التطوع حياة» بمدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة للبنات اليوم الأربعاء لعرض التجارب التطوعية المميزة وتعزيز قيمة العمل التطوعي لدى طلبة المدارس.



وبينت أنه تقديرا منها لجهود المتطوعين في الفرص التطوعية التي قامت بها هيئة الشباب في معرض الكويت الدولي للكتاب ومركز عبدالله السالم الثقافي سيتم ‏تكريم المتطوعين والجهات الداعمة للعمل التطوعي غدا أيضا، وستعقد كذلك ورشة عمل بعنوان «فن قيادة العمل التطوعي» في مدرسة نسيبه بنت كعب بهدف تدريب المعلمين والطلبة على قيادة العمل التطوعي، وتأتي هذه الورش ترجمة للاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي وتحقيق مضامينها.



وأعربت الهيئة عن الشكر لكل المتطوعين على جهودهم المبذولة خلال الموسم الماضي وللفرق التطوعية والجهات الداعمة من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات نفع عام إسهاما منها في دعم مسيرة العمل التطوعي الشبابي.