

ما سر استمرار نمو شريان إضافي في أذرع البشر؟!



غالبا ما يستدعي تصور كيفية ظهور جنسنا البشري في المستقبل البعيد تكهنات جامحة حول ميزات بارزة مثل الطول وحجم الدماغ وبشرة الجلد. ومع ذلك، فإن التحولات الطفيفة في تشريحنا اليوم توضح كيف يمكن أن يكون التطور غير متوقع.



خذ شيئا عاديا مثل الوعاء الدموي الإضافي في أذرعنا، والذي قد يصبح شائعا وفقا للاتجاهات الحالية في غضون بضعة أجيال فقط. ووفقا لباحثين من جامعة فليندرز وجامعة أديلايد في أستراليا، فإن الشريان الذي يمتد مؤقتا أسفل مركز الساعدين أثناء وجودنا في الرحم لا يختفي كثيرا كما كان من قبل.



وهذا يعني أن هناك عددا أكبر من البالغين أكثر من أي وقت مضى مع ما يمكن أن يكون قناة إضافية من الأنسجة الوعائية تتدفق تحت معصمهم.

وقال تيجان لوكاس، عالم التشريح بجامعة فليندرز في عام 2020: «منذ القرن الثامن عشر، يدرس علماء التشريح انتشار هذا الشريان عند البالغين، وتظهر دراستنا أنه يتزايد بشكل واضح.

كان الانتشار لدى نحو 10% من الأشخاص الذين ولدوا في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر مقارنة بـ 30% في أولئك الذين ولدوا في أواخر القرن العشرين، لذا فهذه زيادة كبيرة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، عندما يتعلق الأمر بالتطور».



ويتشكل الشريان الوسيط مبكرا إلى حد ما في جميع البشر، وينقل الدم إلى وسط أذرعنا لتغذية أيدينا المتنامية. وقد عرف علماء التشريح لبعض الوقت أن هذا التلاشي في الشريان الأوسط ليس ضمانا.

وفي بعض الحالات، يتم تعليقه لمدة شهر أو نحو ذلك. وفي بعض الأحيان نولد مع استمرار الضخ بعيدا، أو تغذية إما الساعد فقط، أو في بعض الحالات اليد أيضا.



المصدر: «ساينس ألرت»