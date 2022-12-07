جواد بوخمسين: حريصون على تنويع استثمارات المجموعة في مصر

عماد بوخمسـين: ندرس استثمارات جديـدة في فنادق مصريـة خلال الفترة المقبلة



احتفلت شركة أبراج مصر العالمية، بالافتتاح الرسمي لمشروع الشقق الفندقية لفندق «هوليداي ان آند سويتس» بتشغيل 63 شقة فندقية جديدة بمساحات مختلفة، وحضر الاحتفالية التي عقدت مساء الخميس الماضي بمقر فندق هوليداي ان على كورنيش نيل المعادي جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة الشركة، وعماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، والسفير الكويتي في القاهرة صقر الغانم، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأوروبية والأفريقية والعربية وأعضاء السلك الديبلوماسي وكذلك عدد من الشخصيات العامة في مجال السياحة والفنادق.



وتعد مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات، أكبر مساهم في شركة أبراج مصر العالمية بنسبة 49% من الأسهم، من خلال 5 شركات تمتلكها المجموعة أبرزها الشركة العربية العقارية لإدارة الفنادق.



أبدى رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر العالمية ومجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات جواد بوخمسين، سعادته بالافتتاح الرسمي لمشروع الشقق الفندقية الجديدة لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي بتشغيل 63 وحدة فندقية جديدة مجهزة على أعلى مستوى، موضحا أن شركة أبراج مصر العالمية حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق المطل على كورنيش نيل المعادي خلال الفترة المقبلة.



وقال جواد بوخمسين: إن مجموعة بوخمسين القابضة المساهم الأكبر في شركة أبراج مصر العالمية تمثل 5 شركات كبرى تابعة للمجموعة في مجال الفنادق والمنشآت السياحية نظرا لما تتمتع به المجموعة من خبرات كبيرة في الوطن العربي في مجال الاستثمار الفندقي والسكني، موضحا أن الاستثمار السكني الفندقي من الاستثمارات المطلوبة في مصر خلال الوقت الحالي في ظل رغبة عدد كبير من السائحين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية بالإقامة في شقق فندقية بدلا من الغرف.



وأكد أن مجموعة بوخمسين القابضة حريصة على تنوع استثماراتها في مصر في جميع المجالات سواء كانت استثمارات سياحية أو سكنية، فبعدما وقعت المجموعة أخيرا عقدا لتنفيذ مشروع سكني بكلفة 5 مليارات جنيه في مدينة الشيخ زايد المصرية مع شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، حرصت الآن على افتتاح مشروع شقق فندقية جديدة في فندق هوليداي ان آند سويتس في منطقة المعادي وهو ما يؤكد ثقتها الكاملة والكبيرة في السوق الاستثماري المصرية.



وأوضح أن مجموعة بوخمسين القابضة، تسعد وتفتخر بجميع استثماراتها وشركاتها المختلفة في مصر وأبرزها الشركة العربية العقارية بالإضافة إلى أنها المساهم الأكبر لشركة أبراج مصر العالمية المالك لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي، موضحا ان مجموعة بوخمسين القابضة متواجدة في السوق المصري منذ عام 1975 لثقتها القوية في المناخ المصري.



وأشاد بحجم التسهيلات الحكومية المصرية الكبيرة للمستثمرين بجميع المجالات سواء سكنية أو سياحية أو صناعية بالإضافة للتسهيلات الحالية في نظم طرح الأراضي من خلال أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا انه دائما يتعامل مع مصر على أنها «أم الدنيا وأبوها» وليس أم الدنيا فقط، لأن مصر دولة كبيرة جدا في المنطقة وهي الشقيقة الكبرى لجميع دول الوطن العربي.



وأكد أن مصر دولة جاذبة لجميع المستثمرين وفيها قوانين جيدة ومدروسة تحمي الدولة والمستثمرين معا، داعيا جميع المستثمرين في منطقة الخليج وخاصة من الكويت إلى الاستثمار في مصر في جميع المجالات، مشيدا بحفاوة الاستقبال الذي لمسه من الجانب المصري أثناء حضوره الأسابيع القليلة الماضية ضمن الوفد الاقتصادي الكويتي الذي زار مصر وعقد لقاءات مكثفة أبرزها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وكشف عن ان مجموعة بوخمسين القابضة وشركة ابراج مصر العالمية ستدرس تنفيذ مشروعات سكنية وفندقية في مصر في مناطق مميزة خلال الفترة المقبلة، موضحا ان هناك خططا مدروسة في مجال الاستثمار الفندقي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي مع التوسع خلال الفترة المقبلة في تشغيل فنادق كبرى على كورنيش النيل.



وأكد جواد بوخمسين ان المجموعة من الشركات التي تثق تماما في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار المصري ولذلك فهي متواجدة منذ سنوات عديدة في مصر عبر استثمارات متنوعة، موضحا ان المجموعة تفضل دائما التعامل مع الشركات العالمية لتنفيذ مشروعاتها سواء السكنية أو الفندقية حتى تقدم الخدمة في النهاية بشكل مميز مع مراعاة تقديم الخدمات بأسعار تنافسية.



المساهم الأكبر



وقال نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة الرئيس التنفيذي عماد جواد بوخمسين، ان المجموعة تسعد بأنها المساهم الأكبر في شركة أبراج مصر العالمية المالكة لفندق هوليداي ان آند سويتس في منطقة المعادي، موضحا ان مجموعة بوخمسين القابضة تمثل عددا من الشركات التابعة لها من خلال مساهمتها الكبرى في تلك الشركة.



وأوضح ان مشروع الشقق الفندقية الجديدة لفندق هوليداي ان اند سويتس المعادي بدأ تشغيله بالفعل منذ شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى ان حفل الافتتاح الرسمي يشمل تشغيل كامل الطاقة الفندقية بـ 63 شقة فندقية، مقسمة لـ 35 ستوديو و28 سويت وان روم وبمساحات مختلفة لجميع الشقق الفندقية.



وأضاف ان أبراج مصر العالمية كانت حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق من خلال وحدات وشقق فندقية بالإضافة إلى الغرف الفندقية الأخرى لتلبية الطلب والحجوزات على الفندق، موضحا انه تم تشغيل 7 أدوار كاملة في الفندق ويصل إجمالي مساحة الدور إلى 800 متر مربع كما يشمل كل دور في الشقق الفندقية على 9 شقق فندقية «5 ستوديوهات و4 سويت وان روم».



وقال نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة ان فندق هوليداي ان اند سويتس مملوك بالكامل لشركة ابراج مصر العالمية التي تملك فيها المجموعة النسبة الأكبر من الأسهم، موضحا ان مجموعة بوخمسين القابضة وبنك الاسكندرية يملكان 70% من اسهم شركة ابراج مصر العالمية.



وأكد عماد جواد بوخمسين، ان فندق هوليداي ان اند سويتس يضم 30 دورا ويبلغ اجمالي مساحته اكثر من 2800 متر مربع، موضحا ان الشركة تخطط لإطلاق غرف فندقية إضافية جديدة خلال الفترة المقبلة بالفندق خاصة ان مجال الاستثمار الفندقي في مصر بشكل عام جيد ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات عديدة.



وأكد ان شركة أبراج مصر العالمية، تعمل بفكر وخطط مدروسة ولذلك أسندت إدارة فندق هوليداي ان إلى شركة عالمية متخصصة في إدارة الفنادق العالمية الكبرى فئة الـ 5 نجوم، وشركة انتركونتننتال هوتيل جروب العالمية حيث تدير الفندق من خلال شركتها هوليداي ان ميدل ايست.

وشدد عماد جواد بوخمسين، على ان شركة ابراج مصر العالمية تستهدف جميع الشرائح والعملاء في مشروع الوحدات الفندقية الجديدة سواء كانوا مصريين أو سائحين أجانب أو عرب أو شركات أجنبية أو محلية، خاصة ان أسعار تلك الشقق جيدة وتنافسية ايضا.



وأوضح ان الفندق حاليا هو المنشأة الفندقية الوحيدة في منطقة المعادي الذي يمتلك شققا فندقية فاخرة وهو ما سيزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة على الفندق، كما أن تلك الشقق الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية عبر أنظمة حديثة جدا سواء في المفروشات أو في أنماط الإضاءة بالإضافة لانها تتمتع بخصوصية ايضا أكبر من الغرف الفندقية ولديها مصاعد خاصة بها.



«هوليداي إن آند سويتس».. لؤلؤة فندقية على كورنيش النيل



في واحدة من أرقى مناطق العاصمة المصرية المطلة على كورنيش النيل وتحديدا في المعادي، يقع فندق هوليداي ان آند سويتس، الذي يضم 234 غرفة وشقة فندقية بالاضافة إلى عدد كبير من قاعات الاجتماعات والأفراح والمطاعم والكافيهات لتلبية طلب جميع العملاء من مصريين وعرب وأجانب، ويعد الفندق الذي يتميز بأفضلية الموقع خاصة ان منطقة المعادي معروفة في مصر بأنها منطقة الباشاوات أو أولاد الذوات» هو المنشأة الفندقية الوحيدة في المعادي الذي يمتلك شققا فندقية.



هشام علي الدين مدير عام شركة أبراج مصر العالمية المالك للفندق، اكد أن الفندق يتمتع بمزايا عديدة لتواجده على كورنيش النيل مباشرة وفي منطقة متميزة وهادئة بعيدة عن زحام مناطق وسط البلد، موضحا ان الفندق يمتلك 13 قاعة اجتماعات بمساحات كبيرة متاحة للإيجار أمام جميع الشركات والأفراد، بالإضافة إلى ان مطاعم وكافيهات الفندق ليست حكرا فقط على النزلاء، فالفندق يمتلك ناديا صحيا كبيرا وكازينو، وكافيه ضخما في الدور الأرضي ومطعمين أحدهما في الدور الثاني وبه حمام سباحة، بالإضافة إلى المطعم الرئيس في الدور الأول، موضحا ان هناك قاعة أفراح كبرى في الفندق.



وقال: إن الفندق يجتذب السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة الجنسيات العربية بالإضافة إلى المصريين، موضحا انه في موسم الصيف تكون النسبة الأكبر للإشغالات للجاليات العربية، كما هي الحال في أغلب الفنادق المصرية، في حين ان فصل الشتاء تكون النسبة الأكبر للجنسيات الأجنبية الذين يفضلون زيارة مصر للتمتع بطقسها المميز، موضحا ان إطلاق مشروع الشقق الفندقية الجديدة سيساعد على زيادة الطلب الفندقي خاصة ان الشقق الفندقية هي مسعى لشريحة ليست قليلة من السائحين في مصر سواء أجانب أو عرب.



وتابع مدير عام أبراج مصر العالمية: إن الشقق الفندقية الجديدة في فندق هوليداي ان آند سويتس، مجهزة على أعلى مستوى وبخامات مميزة وباستخدام الأنظمة الذكية في تشغيل الإضاءة والأجهزة الكهربائية في الغرف، موضحا ان الشقق الفندقية لها مدخلها الخاص ومصاعدها الخاصة في الفندق حفاظا على خصوصية عملاء تلك الشقق.



وأضاف ان ما يميز فندق هوليداي ان آند سويتس بالمعادي هو الجودة والدقة الذي تم تنفيذه بها، فالفندق بدأ تشغيله في مصر عام 1989 ونفذ المبنى وقتها اكبر شركة مقاولات في أوروبا وهي شركة ألمانية تدعى «تيسين راينشتال تكنيك» حيث شيدته باستخدام خامات جميعها من ألمانيا وبدقة عالية جدا، موضحا ان شركة أبراج مصر العالمية المالكة للفندق أسندت تنفيذه وإدارته إلى شركات عالمية متخصصة في تلك المجالات.