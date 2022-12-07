بشرى شعبان ـ عبدالعزيز الفضلي



انتظم طلبة المدارس في المراحل التعليمية المختلفة أمس في دراستهم رغم هطول الأمطار منذ ليل امس الأول، حيث شهد عدد من المدارس تجمع المياه في ساحاتها. في هذا السياق، قال مصدر تربوي لـ «الأنباء» إن الوضع لا يدعو للقلق، مؤكدا انه لا يوجد ما يستدعي لتعطيل الدراسة.



هذا، وكشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية أن جميع قطاعات الوزارة لم تتأثر جراء تساقط الأمطار لاسيما قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث بفضل جهود فريق الطوارئ والاستعداد لموسم المطر لم تترك الأمطار أي اثر سلبي على دور من الدور الايوائية وفي جميع الادارات.



من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس أنه نظرا للظروف الجوية الممطرة، وحرصا منها على سلامة المراجعين، فقد تم تأجيل جميع مواعيد اللجان الطبية التي كانت مقررة يوم أمس إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقا.