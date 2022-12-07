فيما تواصل هطول الأمطار أمس منذ الصباح الباكر على مناطق متفرقة متركزا على وسط البلاد والمناطق الجنوبية، توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي استمرار تساقط الأمطار حتى الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأربعاء مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح غد الخميس. وقال القراوي لـ«كونا» إن البلاد تأثرت أمس الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة عموما قد تكون غزيرة على بعض المناطق خصوصا الوسطى والجنوبية.



وأضاف أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأخيرة من نهار غد مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام وفرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وأوضح أن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت من مساء أمس الأول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الرعدية.



بلاغات ولا إصابات



في هذا الإطار، قالت قوة الإطفاء العام إن فرقها تعاملت منذ صباح أمس مع عدة بلاغات كان معظمها خلال فترة هطول الأمطار في عدة مناطق متفرقة في البلاد.



وأضافت القوة في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن معظم البلاغات كانت عبارة عن مركبات عالقة في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع مياه الأمطار في بعض الطرق وهناك عدة منازل تعرضت سراديبها لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص في بعض هذه الحوادث من دون تسجيل أي إصابات.



في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء إغلاق عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي «انه تم إغلاق الطرق السريعة وهي طريق (الملك فهد) مدخل شارع بيروت باتجاه مدينة الكويت وفي محافظة العاصمة طريق الجهراء مع طريق الغزالي باتجاه المركز التجاري (ستي سنتر) وفي محافظة الأحمدي شارع (السناتر)».



ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن في الطريق في حال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد.