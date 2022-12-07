

القاهرة - هالة عمران



أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم ترتيب مصر ثلاثة مراكز خلال العام الحالي، بمؤشر تريليما للطاقة العالمي الصادر عن مجلس الطاقة العالمي لعام 2022، لتستحوذ على المركز 51 من بين 127 دولة، مسجلة 60.8 نقطة مقارنة بالمركز 54 من بين 128 دولة عام 2021.



وأوضح المركز - في بيان امس أن المؤشر يهدف إلى تصنيف الدول من حيث قدرتها على توفير الطاقة المستدامة من خلال ثلاثة أبعاد: أمن الطاقة، والمساواة في الطاقة (إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف)، والاستدامة البيئية، كما يقيس التصنيف الأداء العام في تحقيق مزيج مستدام من سياسات الطاقة الوطنية.



وجاءت السويد في المركز الأول، تلتها كل من سويسرا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة، بينما جاءت الإمارات في المركز 26 عالميا، والمركز الأول عربيا، فيما جاءت كل من النيجر وبنين وجمهورية الكونغو الديموقراطية في المراكز الأخيرة على التوالي.



وأكد المركز اهتمامه بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية، والتي تصدر بشكل دوري، وتتضمن ترتيبا للدول في المجالات أو القطاعات المختلفة التي يتناولها كل مؤشر، مضيفا أنه يسعى باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية إلى تقديم رؤية وصورة واضحة عن وضع مصر في كافة هذه المؤشرات، ومدى التطور الذي يتم دوريا في ترتيب مصر بها.