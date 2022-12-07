محمد الجلاهمة



أحال رجال مخفر شرطة الدسمة وافدا هنديا يعمل «دليفري» وآخر من الجنسية نفسها للاتجار في المواد المسكرة إلى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه للوقوف على وكر لتصنيع الخمور.

وفي التفاصيل، كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن دورية وخلال جولة لها في منطقة بنيد القار ضبطت وافدا هنديا لدى قيامه بتوصيل أكياس ممتلئة بزجاجات خمور محلية.

وأضاف: خلال التحقيق معه أفاد الوافد بأنه يقوم بتوصيلها إلى هندي آخر، الذي تم ضبطه ومعه 30 زجاجة خمر محلي، فأفاد بدوره بأنه يتم توصيلها عبر مندوب لا يعرف سوى رقم هاتفه ليتم إحضار الجميع إلى مخفر الدسمة، وضبط مبلغ 70 دينارا من حصيلة البيع في اليوم نفسه.