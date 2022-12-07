استأنفت أمبر هيرد رسميا القرار في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب، حيث أشار محاموها إلى ما يعتقدون أنه العديد من الأخطاء التي ارتكبت في المحاكمة، بما في ذلك السماح بالاستماع إلى القضية في فيرجينيا ورفض السماح بقبول الاتصالات بين هيرد وبعض الأطباء كدليل.



وحصل نجم «قراصنة الكاريبي» في يونيو على 10 ملايين دولار تعويضات و5 ملايين دولار تعويضات عقابية، وتم تخفيض المبلغ الأخير إلى 350 ألف دولار بما يتماشى مع قانون فيرجينيا، بعد أن تبين أن هيرد مسؤولة عن التشهير به في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.



وحصلت هيرد، التي رفعت دعوى مضادة، على مليوني دولار في نفس الوقت بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ديب مسؤول عن تعليق أدلى به محاميه آنذاك آدم والدمان عن هيرد، بحسب صحيفة «لوس أنجيليس تايمز».



وتم تقديم استئناف هيرد في 23 نوفمبر إلى محكمة الاستئناف في فيرجينيا.