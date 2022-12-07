

أحمد خميس



أحال رجال أحد مخافر محافظة حولي زميلا لهم بالعمل، يعمل عسكريا برتبة «وكيل عريف»، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه خلال عمله يتعاطى المواد المخدرة وبحوزته كمية منها وأدوات التعاطي.



ووفق مصدر امني أفاد لـ «الأنباء» بأن رجال امن احد مخافر محافظة حولي اشتبهوا بزميل لهم يعمل عسكريا برتبة «وكيل عريف» ظهرت عليه في الفترة الأخيرة آثار تعب وإرهاق ودائم التغيب.



وأضاف المصدر: في صباح يوم أمس حضر العسكري وعليه علامات التعاطي فسيطر عليه زملاؤه وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات التعاطي، فتم إبلاغ المسؤولين في مديرية الأمن الذين أمروا بإحالته والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.