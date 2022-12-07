سلم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.



وقالت سفارتنا لدى المملكة، في بيان لها، إن السفير الشيخ علي الخالد سلم الرسالة الى نائب وزير الخارجية السعودي م.وليد الخريجي خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية السعودية. وذكرت السفارة انه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.