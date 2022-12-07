محمد راتب



صرح رئيس مجلس الإدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف الكندري بأنه تم توقيع عقد تعاون مشترك مع جمعية المحامين الكويتية لدعم أواصر التعاون مع جمعية المحامين التي تعد منبرا للعدالة ولتقديم خدمات واستشارات قانونية، وتوجيها نوعيا ناصحا ومرشدا بما يخدم ابناء المنطقة والمساهمين.



وقد شهد توقيع العقد إلى جانب رئيس مجلس الإدارة محمد يوسف الكندري كل من رئيس اللجنة المالية والإدارية حامد الإبراهيم ورئيس لجنة المشتريات عادل الحبشي ونائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل، وأمين السر عادل العنزي وأمين الصندوق عبدالله العازمي. وأشار الكندري إلى أن جمعية المحامين ستقوم بتقديم خدمات الاستفسارات والاستشارات القانونية لمساهمي منطقتي الروضة وحولي، حيث سيوفر بموجب هذا العقد محامون متخصصون للرد والإجابة القانونية.